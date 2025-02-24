«Рубин» занимает последнее место в РПЛ по посещаемости гостевых матчей

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» занимает последнее место по посещаемости гостевых матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ). Игры с участием казанской команды вызывают наименьший интерес у болельщиков.

В среднем на домашние матчи клубов РПЛ против «Рубина» приходят 7751 зритель. Данный показатель сравним с посещаемостью стадиона в Казани. На собственные домашние игры «Рубина» набирается в среднем 8068 болельщиков.

Лучше всех в гостях ходят на матчи московского «Спартака». В гостевых играх «красно-белых» на стадионах собирается около 20 655 болельщиков. Также в тройку лучших входят «Локомотив» и «Ростов». Действующий чемпион РПЛ «Зенит» идет в таблице гостевой посещаемости пятым.

Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин