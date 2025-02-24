Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области, — сообщается в сводке министерства.
Напомним, что российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.