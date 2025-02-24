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Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области

12:30, 24.02.2025
Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области, — сообщается в сводке министерства.

Напомним, что российские войска освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

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