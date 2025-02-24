Пенсионерка из Казани потеряла 750 тысяч рублей из-за мошенников

Фото: Максим Платонов

Жительница Казани, 1950 года рождения, стала жертвой мошенников и лишилась 750 тыс. рублей. В полицию она обратилась с заявлением о краже после того, как ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником компании «Энергосбыт». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мошенник предложил женщине заменить электросчетчик и, чтобы подтвердить свои слова, попросил назвать код из SMS. После того как пенсионерка продиктовала код, злоумышленник получил доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги».

После этого ей начали поступать звонки от других мошенников, которые представились работниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что ее деньги находятся под угрозой и предложили перевести их на «безопасные счета». Женщина, доверившись им, перевела все свои сбережения.



Напомним, что специалисты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, направленную на обман россиян, которые ищут советы по защите от финансовых мошенников. В банке сообщили, что злоумышленники активно действуют на интернет-форумах и в чатах, предлагая ложные советы и «помощь».

