Суд взыскал 20 млн рублей с налогового правонарушителя в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане суд обязал бывшего директора компании «НПЦ ГРАД» выплатить государству 20 млн рублей. Это решение стало результатом иска прокуратуры, поданного из-за налогового преступления. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

С 2013 по 2016 год директор включал в бухгалтерские документы ложные данные о сделках с девятью контрагентами. Благодаря этому он уклонился от уплаты налогов. В марте 2021 года суд признал его виновным в уклонении от налогов.

Поскольку ущерб не был возмещен, прокуратура подала иск в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены, и после вступления решения в законную силу, она будет следить за его исполнением.

Анастасия Фартыгина