В Татарстане отремонтируют более 30 мостов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане продолжат работы по ремонту мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется обновить 29 искусственных сооружений и построить 2 новых моста. Работы уже начались на 9 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта республики.

Одним из ключевых проектов является капремонт Боровецкого моста через реку Шильна в Набережных Челнах. Этот мост был построен в 1981 году и протянулся на 312 метров. Обновление повысит безопасность движения.

В Мамадыше завершится строительство моста через реку Ошма длиной более 54 метров. Всего работы будут проводиться в 22 муниципальных образованиях Татарстана.

Также в Муслюмовском районе отремонтируют мост через реку Ик на дороге Актаныш — Муслюмово длиной более 228 метров;

в Нижнекамском районе обновят мост через реку Шешма на трассе Чистополь — Нижнекамск, протяженностью более 225 метров;

в Нурлатском районе реконструируют мост через реку Большой Черемшан;

в Чистопольском — проведут капремонт моста через ручей на дороге Казань — Оренбург;

в Казани также обновят путепровод на улице Достоевского.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Чукин пояснил, что работы проводятся не только в крупных городах, но и в муниципальных районах.

Напомним, что в Вахитовском районе Казани стартуют работы по ремонту моста через реку Булак. На выполнение данного проекта выделят 105,8 млн рублей. Ремонт моста, который известен как Романовский, должен быть завершен к 20 ноября 2025 года. Основные работы включают демонтаж старых конструкций, ремонт опор, установку новых дорожных ограждений и укрепление насыпи.

Анастасия Фартыгина