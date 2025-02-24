В Казани восстановили движение трамваев на улице Глазунова

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановили движение трамваев на улице Глазунова после поломки. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Ранее движение было приостановлено из-за поломки рельса, что затруднило работу маршрутов №5а и №7.

Специалисты оперативно устранили неисправность, и теперь трамваи вновь курсируют в обычном режиме.

Анастасия Фартыгина