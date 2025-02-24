Эксперт назвал причину неудачной игры Коршкова в «Ак Барсе»

Фото: Динар Фатыхов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал причину неудачного выступления форварда Егора Коршкова за «Ак Барс». Хоккеист перешел в казанский клуб в летнее межсезонье.

Эксперт считает, что «Ак Барс» неправильно использует Коршкова в своих игровых схемах.

— Мне трудно принять то, как его используют в «Ак Барсе». Не дают постоянного игрового времени, затыкают дыры в третьем-четвертом звене. В «Локомотиве» и «Амуре» Коршков играл под двадцать минут, это принципиально важно для больших хоккеистов, которым необходим ритм и которые быстро остывают. Поэтому неудивительно, что за 13-15 минут в «Ак Барсе» ему трудно себя найти, — сказал Кожевников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Ак Барса» Коршков забросил семь шайб и отдал 15 голевых передач в 53 матчах. Весной прошлого года хоккеист перебрался в Казань из хабаровского «Амура», где был лучшим бомбардиром команды.

Коршков в предыдущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в среднем проводил на льду 17,21 минуты. В «Ак Барсе» форвард играет на площадке в среднем 13,41 минуты. В воскресенье Коршков провел свой 500-й матч в чемпионатах КХЛ.

Зульфат Шафигуллин