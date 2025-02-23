Главу РФПИ назначили спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству

Генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначили специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

— В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе, США, — цитирует РПФИ «Интерфакс».

Дмитриев входил в российскую делегацию на переговороах с представителями США, которые прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. В рамках встречи глава РФПИ заявил, что финансовые потери американских компаний в результате ухода с рынка России превышают $300 млрд. Он также обсудил с участниками американской делегации восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.

Галия Гарифуллина