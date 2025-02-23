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«Ак Барс» победил «Ладу» в домашнем матче

19:10, 23.02.2025

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев

«Ак Барс» победил «Ладу» в домашнем матче
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

В составе «Ак Барса» отличились Семен Кошелев и Артем Галимов. Что касается «Лады», шайбу забросил Данил Юртайкин.

По итогам игры казанский клуб, набрав 76 очков, занимает третье место Востока.

Следующую игру бело-зеленые проведут 26 февраля. Они сыграют в Екатеринбурге против «Автомобилиста».

Галия Гарифуллина

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