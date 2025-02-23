Свечников и Воронков набрали по два очка в игровой день в НХЛ
Российские хоккеисты Андрей Свечников и Дмитрий Воронков набрали по два очка в матчах НХЛ. Оба игрока до отъезда в Северную Америку выступали в системе казанского «Ак Барса».
Свечников отметился голом и голевой передачей в матче с «Торонто», но его «Каролина» проиграла со счетом 3:6. Российский форвард довел свой лицевой счет до 42 (18+24) очков в 56 играх в нынешнем сезоне.
Воронков оформил ассистентский дубль, дважды отметившись голевыми передачами. Его «Коламбус» разгромил «Чикаго» со счетом 5:1. Воронков прервал серию из трех матчей без набранных очков. Теперь в активе россиянина 37 (19+18) очков в 48 играх сезона.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 17 апреля 2025 года.
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