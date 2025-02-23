Сегодня днем в Татарстане ожидается до -11 градусов
Утром местами возможен туман
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 5–10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -6 до -8 градусов, преимущественно без осадков.
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