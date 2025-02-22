Наиль Якупов забросил свою 100-ю шайбу в карьере в чемпионатах КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забросил свою сотую шайбу за карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Юбилейным для хоккеиста стал гол в ворота хабаровского «Амура».

31-летний Якупов забил на 34-й минуте встречи в Омске, сделав счет 2:0 в пользу «Авангарда». В первом периоде игры нападающий записал в свой актив голевую передачу. Матч еще не завершен, идет заключительная двадцатиминутка.

В текущем сезоне Якупов забил 22 гола и отдал 20 голевых передач. Начало чемпионата форвард провел в китайском «Куньлуне», откуда затем перебрался в «Авангард».



В межсезонье Якупов тренировался вместе с «Ак Барсом» и готов был играть за казанский клуб бесплатно. Однако в Казани решили отказаться от услуг игрока.

Якупов является уроженцем Нижнекамска, свою игровую карьеру начинал в клубной структуре «Нефтехимика».

Зульфат Шафигуллин