Скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин

Фото: Максим Платонов

В субботу, 22 февраля, в Казани скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин. Об этом сообщают источники «Реального времени». Место и время похорон пока неизвестно.

2 января Ильгизу Калимулловичу исполнилось 85 лет.

Ильгиз Калимуллович Хайруллин работал в свое время председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.

Зульфат Шафигуллин