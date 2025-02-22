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Скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин

11:09, 22.02.2025
Скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин
Фото: Максим Платонов

В субботу, 22 февраля, в Казани скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин. Об этом сообщают источники «Реального времени». Место и время похорон пока неизвестно.

2 января Ильгизу Калимулловичу исполнилось 85 лет.

Ильгиз Калимуллович Хайруллин работал в свое время председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.

Зульфат Шафигуллин

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