Скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин
В субботу, 22 февраля, в Казани скончался бывший заместитель премьер-министра Татарстана Ильгиз Хайруллин. Об этом сообщают источники «Реального времени». Место и время похорон пока неизвестно.
2 января Ильгизу Калимулловичу исполнилось 85 лет.
Ильгиз Калимуллович Хайруллин работал в свое время председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.
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