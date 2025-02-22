Эксперт назвал уход Радулова и Шипачева причиной проблем «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин назвал нехватку звездных хоккеистов причиной нынешних проблем «Ак Барса». Эксперт считает, что расставание с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым ослабило казанскую команду.

— Видно, что команды, которые уверены, что будут в восьмерке, начали готовиться к плей‑офф. «Ак Барсу» тяжело, команде не хватает звезд. Но они сами отказались от Вадима Шипачева и Александра Радулова, — сказал Баландин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» в пятницу прервал серию из четырех поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв «Нефтехимик» (3:2ОТ). Команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Казанцы гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ в текущем сезоне.

Радулов и Шипачев покинули «Ак Барс» в межсезонье по окончании контрактов, перейдя в «Локомотив» и минское «Динамо», соответственно.

Зульфат Шафигуллин