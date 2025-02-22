В Казани чипировали свыше тысячи собак за месяц

Фото: Максим Платонов

В Казани за прошедший месяц чипировали 1017 собак и провели три выездные регистрации. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на Госветобъединение столицы Татарстана.

Чипирование производят ветеринарные врачи, устанавливая чип под кожу собаки с помощью специального шприца. По времени процедура занимает 15 минут. Размер чипа сопоставим с рисовым зернышком.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следующие выездные процедуры специалисты произведут в поселках Левченко (22 февраля) и Старые Горки (2 марта). Владельцу животного необходимо предъявить паспорт, ИНН и ветеринарный паспорт питомца.



Регистрация собак стала обязательной в Татарстане с 1 января 2025 года. Информация о зарегистрированных животных вносится в федеральную информационную систему, а результаты отображаются в личном кабинете на портале госуслуг.



Зульфат Шафигуллин