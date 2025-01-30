Регистрация собак в Татарстане займет не более 15 минут

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление ветеринарии Татарстана разработало регламент регистрации собак, согласно которому время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Он устанавливает Главное управление ветеринарии ответственным за предоставление услуги, а непосредственную регистрацию будут осуществлять ветеринарные учреждения.

Для регистрации владельцам собак необходимо подать заявление и предоставить копию паспорта, согласие на обработку персональных данных и ветеринарный паспорт животного с информацией о чипе. Фотография питомца предоставляется по желанию. Документы можно подать лично или через порталы госуслуг России и Татарстана. Срок регистрации — до трех рабочих дней. Отказ возможен при недостоверных данных или отсутствии чипа.

Информация о зарегистрированных животных будет вноситься в федеральную информационную систему, а результаты отображаться в личном кабинете на портале госуслуг.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

К 20 января татарстанцы чипировали и зарегистрировали порядка 1,5 тыс. собак во исполнение требования об обязательной регистрации питомцев. Если жители республики решат чипировать питомцев исключительно в государственных ветеринарных клиниках, доход учреждений составит почти 32 млн рублей, подсчитало «Реальное время».

Рената Валеева