Регистрация собак в Татарстане займет не более 15 минут
Главное управление ветеринарии Татарстана разработало регламент регистрации собак, согласно которому время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Он устанавливает Главное управление ветеринарии ответственным за предоставление услуги, а непосредственную регистрацию будут осуществлять ветеринарные учреждения.
Для регистрации владельцам собак необходимо подать заявление и предоставить копию паспорта, согласие на обработку персональных данных и ветеринарный паспорт животного с информацией о чипе. Фотография питомца предоставляется по желанию. Документы можно подать лично или через порталы госуслуг России и Татарстана. Срок регистрации — до трех рабочих дней. Отказ возможен при недостоверных данных или отсутствии чипа.
Информация о зарегистрированных животных будет вноситься в федеральную информационную систему, а результаты отображаться в личном кабинете на портале госуслуг.
К 20 января татарстанцы чипировали и зарегистрировали порядка 1,5 тыс. собак во исполнение требования об обязательной регистрации питомцев. Если жители республики решат чипировать питомцев исключительно в государственных ветеринарных клиниках, доход учреждений составит почти 32 млн рублей, подсчитало «Реальное время».
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