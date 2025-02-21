Естественная убыль населения в России в 2024 году увеличилась на 20,4%

Фото: Максим Платонов

В России в 2024 году естественная убыль населения возросла на 20,4%, по сравнению с 2023 годом. Показатель составил 596,2 тыс. человек против 495,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Число родившихся в 2024 году снизилось на 3,4% — до 1 млн 222,4 тыс. детей — с 1 млн 264,9 тыс. за 2023 год.

Число умерших в России в прошлом году выросло на 3,3% — до 1 млн 818,6 тыс. человек — с 1 млн 760,2 тыс. человек за 2023 год.



Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет не позднее 2031 года. Конкретный срок определит правительство страны.

Елизавета Пуншева