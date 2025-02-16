Всероссийскую перепись населения проведут до 2032 года

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Всероссийская перепись населения пройдет не позднее 2031 года. Конкретный срок определит правительство страны, сообщили «РИА Новости» в Росстате.

— Всероссийская перепись населения проводится один раз в 10 лет, соответственно, после прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство России, — отметили в ведомстве.

Также в Росстате сообщили, что в этом году ООН объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года. В организации призывают государства провести национальные переписи в период с 2025 по 2034 год.

Следующая Всероссийская перепись должна стать первой, в которой будут использованы административные данные Единого федерального информационного регистра населения, напомнили в Росстате.

— При этом будет сохранена гарантия самоопределения населения при переписи через предоставление каждому жителю страны возможности уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках, — добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным последней Всероссийской переписи населения, в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.

Елизавета Пуншева