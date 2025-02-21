В Дрожжановском районе Татарстана автомобиль вылетел в кювет — водитель скончался
В Дрожжановском районе Татарстана произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Уточняется, что 43-летний водитель автомобиля Lada при возвращение на свою полосу движения после совершения обгона другого автомобиля съехал в кювет и опрокинулся.
В результате происшествия водитель скончался на месте, его пассажир получил травмы и доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы.
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