В Дрожжановском районе Татарстана автомобиль вылетел в кювет — водитель скончался

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Дрожжановском районе Татарстана произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Уточняется, что 43-летний водитель автомобиля Lada при возвращение на свою полосу движения после совершения обгона другого автомобиля съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель скончался на месте, его пассажир получил травмы и доставлен в больницу.



Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы.



Елизавета Пуншева