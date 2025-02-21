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В Дрожжановском районе Татарстана автомобиль вылетел в кювет — водитель скончался

18:29, 21.02.2025
В Дрожжановском районе Татарстана автомобиль вылетел в кювет — водитель скончался
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Дрожжановском районе Татарстана произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Уточняется, что 43-летний водитель автомобиля Lada при возвращение на свою полосу движения после совершения обгона другого автомобиля съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель скончался на месте, его пассажир получил травмы и доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Елизавета Пуншева

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