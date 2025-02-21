Владимир Путин дал гражданство вдове публициста и политика Джульетто Кьезы

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

— В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... 4. Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии, — следует из документации.

Также российское гражданство получили Игорь Пеллицциари, родившийся в Хорватии, Жерар Паскаль Креман, родившийся во Франции, Елена Ковригина, родившаяся на Украине, и уроженец Турции Кылыч Озтюрк.

Елизавета Пуншева