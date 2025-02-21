В Казани спрос на услуги экскурсоводов увеличился на 26% в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Казань становится все более привлекательным городом для туристов, что приводит к росту спроса на экскурсоводов. По данным исследования, проведенного «Авито Работой» и «Авито Услугами», в январе 2025 года спрос на услуги экскурсоводов увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Работодатели готовы платить экскурсоводам от 60 тыс. рублей в месяц.

Индивидуальные экскурсии теперь стоят от 1 500 рублей, а групповые — от 1 000 рублей. Спрос на групповые экскурсии подскочил на 103% по сравнению с прошлым годом.

Среди актуальных вакансий — экскурсовод для выставки динозавров с зарплатой от 60 тыс. рублей и экскурсовод в парк бабочек с зарплатой от 45 тыс. до 50 тыс. рублей.



Напомним, что с 1 марта 2025 года в России станет обязательной аттестация гидов — они смогут вести экскурсии только после прохождения этой процедуры и получения соответствующего удостоверения. Экскурсоводам без документа грозит штраф, но его размер пока не определен. Подробнее — в материале «Реального времени».