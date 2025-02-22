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Сегодня утром в Татарстане ожидается до -28 градусов, днем — до -13 градусов

07:00, 22.02.2025

Будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков

Сегодня утром в Татарстане ожидается до -28 градусов, днем — до -13 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром похолодает до -16..-21 градуса, при прояснениях до -23..-28 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -9 до -11 градусов, преимущественно без осадков.

Галия Гарифуллина

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