Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с ДУМ РТ
Сбербанк и «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» (ДУМ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать, популяризировать и развивать отрасль партнерского финансирования в республике. Подписантами соглашения выступили старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев и председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» Камиль хазрат Самигуллин.
Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках коллегии Минэкономики Республики Татарстан, мероприятие проводилось на базе Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма.
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