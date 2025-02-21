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Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с ДУМ РТ

12:03, 21.02.2025
Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с ДУМ РТ
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Сбербанк и «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» (ДУМ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать, популяризировать и развивать отрасль партнерского финансирования в республике. Подписантами соглашения выступили старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев и председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Татарстан» Камиль хазрат Самигуллин.

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках коллегии Минэкономики Республики Татарстан, мероприятие проводилось на базе Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма.

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