В России по-прежнему фиксируется рост заболеваемости ОРВИ
Превышение плановых показателей наблюдается в 49 регионах
В России продолжают фиксировать подъем заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе число случаев выросло на 7%.
Превышение плановых показателей наблюдается в 49 регионах, в 30 увеличилось количество госпитализаций.
— Какой вирусный пейзаж? Грипп H1Т1, против которого мы прививали, риновирусы и РС-вирусы, — сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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