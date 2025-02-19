Новости общества

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России по-прежнему фиксируется рост заболеваемости ОРВИ

11:33, 19.02.2025

Превышение плановых показателей наблюдается в 49 регионах

В России по-прежнему фиксируется рост заболеваемости ОРВИ
Фото: Реальное время

В России продолжают фиксировать подъем заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе число случаев выросло на 7%.

Превышение плановых показателей наблюдается в 49 регионах, в 30 увеличилось количество госпитализаций.

— Какой вирусный пейзаж? Грипп H1Т1, против которого мы прививали, риновирусы и РС-вирусы, — сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также