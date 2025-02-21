Емелин: «Домашнее поражение от «Нефтехимика» будет перебором для «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Известный российский тренер Анатолий Емелин спрогнозировал победу «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в Казани. Четвертое «татарстанское дерби» в текущем сезоне пройдет в пятницу в 19.00 по московскому времени.

Емелин считает, что «Ак Барс» обязан в матче с «Нефтехимиком» прервать свою серию из четырех поражений подряд.

— Понятно, что глобально ничего страшного не произошло. Но домашнее поражение от «Нефтехимика» будет уже перебором, который породит излишнюю нервозность. Команде Гатиятулина она не нужна. Поэтому хозяева постараются выиграть любой ценой. Задачу облегчит тот факт, что нижнекамцам «Ак Барс» во вторник уже проиграл. Есть пища для правильных выводов и понимание, чем опасен соперник, — считает Емелин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в Нижнекамске со счетом 3:2. Нижнекамцы продлили серию поражений «барсов» до четырех матчей подряд. Ранее «Ак Барс» проиграл «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6).

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 72 очками. «Нефтехимик» идет девятым в турнирной таблице Востока с 50 баллами. В случае победы над нижнекамцами в Казани «Ак Барс» досрочно выйдет в плей-офф КХЛ.

Зульфат Шафигуллин