Общие расходы на спорт в России составляют более 700 млрд рублей

Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Общие расходы бюджетов всех уровней на спорт в России составили более 700 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», где отметил, что по поручению президента ведется работа по повышению уровня прозрачности выплат и созданию системы поощрения тренеров и спортсменов.



— Президент Владимир Путин поставил задачу выработать единый подход для развития физической культуры и спорта по госпрограмме, — сказал Чернышенко. — Общие затраты только бюджетов всех уровней на спорт в стране — более 700 млрд рублей, также есть корпоративные расходы. Комиссия призвана объединить все имеющиеся ресурсы и повысить эффективность финансовых вложений. В рамках госпрограммы к 2030 году запланировано масштабное строительство спортивных объектов: плоскостных спортплощадок, модульных комплексов, капитальных спортивных сооружений и многое другое.

Дарья Беззубова