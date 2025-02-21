В Израиле в результате атак на автобусы остановили общественный транспорт

В пригороде Тель-Авива, в городах Холон и Бат-Ям, произошли взрывы на трех автобусах. Правоохранительные органы сообщили, что это может быть комбинированная атака с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). В момент происшествия автобусы загорелись на двух парковках. Об этом сообщили в Ynet.

Сейчас полиция ищет подозреваемых и проводит обыски на автобусах в других районах, чтобы найти возможные СВУ. В Холоне одна бомба уже была обезврежена. Информации о пострадавших пока нет.

В связи с инцидентом власти Израиля временно остановили весь общественный транспорт и движение поездов для проверки безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собрал экстренное заседание, так как полиция рассматривает возможность теракта.

Напомним, что в Ливане тысячи людей пострадали при детонации пейджеров из-за диверсии Израиля. И. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что больницы Бейрута, Набатии, Сайды и Тира переполнены пострадавшими от взрывов связных устройств.



Позже сообщили, что распоряжение о подрыве пейджеров членов «Хезболлах», осуществленном в сентябре в Ливане, дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



Анастасия Фартыгина