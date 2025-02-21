Лавина в Дагестане оставила 14 сел без автомобильного сообщения
Из-за схода лавины в Дагестане 14 населенных пунктов потеряли автомобильное сообщение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики в своем Telegram-канале.
- Лавина сошла на 18-километровом участке дороги Тлярата — Камелюх, что привело к временной приостановке движения.
Сотрудники ГАИ призывают граждан избегать поездок по этому маршруту и выбирать альтернативные пути. Ситуация продолжается, и службы работают над решением проблемы.
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