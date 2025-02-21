В российском футболе официально закрылось зимнее трансферное окно

Фото: Динар Фатыхов

В 0.00 по московскому времени в России официально закрылось зимнее трансферное окно. Период трансферов в российском футболе длился с 23 января по 20 февраля.

При этом у клубов будет время для заявки с некоторыми примечаниями свободных агентов.

Самым дорогим трансфером в России зимой стал переход в «Зенит» Луиса Энрике из «Ботафого» за приблизительно 33 млн евро.

«Рубин» в последний день дозаявок в Российской премьер-лиге (РПЛ) вернул в заявочный лист нескольких игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19:00 по московскому времени.



Зульфат Шафигуллин