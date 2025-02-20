В Казани предложили создать реабилитационный центр для участников СВО

Фото: Максим Платонов

В Казани планируют открыть реабилитационный центр для участников СВО. Идею озвучили на сессии городской думы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал это предложение. Он подчеркнул, что в республике необходимо создать такие центры, так как существующих мер недостаточно.

— Мы должны быть готовы к большому объему работы, — добавил Минниханов.

Председатель Координационного совета помощи СВО Юрий Суворов предложил разместить новый центр на базе одного из закрытых детских лагерей. После реконструкции он сможет служить местом для отдыха детей, а в другое время — для реабилитации военнослужащих и проведения групповых занятий.

Напомним, что Госсовет Татарстана предложил разрешить военнослужащим и участникам СВО, у которых нет возможности оставить места службы, подавать заявление о согласии баллотироваться кандидатами в депутаты через иных лиц.



Анастасия Фартыгина