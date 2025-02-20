Госсовет Татарстана предложил упростить выдвижение в депутаты для военнослужащих

Фото: Динар Фатыхов

Госсовет Татарстана предложит разрешить военнослужащим и участникам СВО, у которых нет возможности оставить места службы, подавать заявление о согласии баллотироваться кандидатами в депутаты через иных лиц. Соответствующую законодательную инициативу направят в Госдуму. Такое решение депутаты приняли сегодня на заседании парламента.

Изменения предлагают внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». На сегодняшний день кандидату в депутаты необходимо лично представить документы в избирательную комиссию. Исключением могут быть только болезнь или содержание под стражей.

— Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, отстаивают безопасность страны, и наша обязанность — гарантировать их права, в том числе и избирательные. Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни. Принятие данного закона станет выражением поддержки и государственного признания их заслуг, — уверен председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Представлять позицию Госсовета в нижней палате Федерального собрания будет депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

— Считаю эту инициативу справедливой и своевременной. Наши соотечественники , наши герои защищают суверинитет страны, нашу безопасность. Многие из них являются лидерами общественного мнения, пользуются заслуженным авторитетом. Их опыт, знания будут востребованы для развития муниципальных образований, регионов Российской Федерации, — написал он в своем телеграм-канале.



Галия Гарифуллина