Путин поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии за организацию переговоров России и США

Фото: Михаил Захаров

Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Президент России поздравил принца, правительство и народ Королевства с Днем основания саудовского государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также поблагодарил за организацию российско-американских переговоров, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что благоприятные условия и гостеприимство способствовали успешной работе делегаций.

В ходе разговора стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции и энергетику. Они договорились продолжать совместную работу в рамках «ОПЕК плюс» для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке.



Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Fox News, на встрече согласовали трехэтапный мирный план по Украине, однако позднее Сергей Лавров заявил, что это фейк.



Анастасия Фартыгина