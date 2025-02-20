Казанские руководители назвали качества идеального подчиненного

Фото: Максим Платонов

Руководители в Казани назвали ключевые параметры идеального подчиненного, среди которых оказались работоспособность, внимательность и умение самостоятельно решать задачи. Опрос провели в рамках премии Team Awards.

Только 43% руководителей не обращают внимания на пол сотрудника, при этом треть (33%) считают, что мужчины больше соответствуют образу идеального подчиненного, а 24% отдают предпочтение женщинам. Оптимальным возрастом для идеального исполнителя большинство руководителей считают 30—35 лет.

Главными профессиональными навыками названы умение самостоятельно решать задачи, создавать и отлаживать новые процессы и четко формулировать мысли. Среди личностных черт идеального подчиненного руководители выделили чувство юмора, работоспособность, внимательность и ответственность.

Напомним, что Татарстан занял третье место по перспективности трудоустройства в 2025 году. В республике одни из наиболее выгодных соотношений средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму, а также благоприятная активность соискателей и работодателей.



Анастасия Фартыгина