Жители Татарстана стали чаще интересоваться новыми кроссоверами и внедорожниками
В январе 2025 года интерес к новым кроссоверам и внедорожникам в Татарстане вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена на SUV снизилась на 6,4% и составила 2,9 млн рублей, сообщили в «Авито Авто».
Самыми популярными марками в этом сегменте стали:
- Chery;
- Haval;
- Jetour;
- Ваз (Lada);
- Geely.
Наибольший рост интереса зафиксирован к бренду Jetour, который вырос в 3 раза.
Лидером среди моделей стал Haval Jolion, за которым следуют Москвич 3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Lada Niva Legend. Примечательно, что наиболее динамично рос интерес к Jetour T2, увеличившись в 32,5 раза.
Напомним, что в январе 2025 года в Татарстане наблюдался резкий рост предложений новых автомобилей — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали данные и выяснили, что интерес пользователей к новым моделям также возрос на 14,7%. Несмотря на увеличение количества предложений, средняя цена на новые автомобили незначительно снизилась.
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