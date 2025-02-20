Жители Татарстана стали чаще интересоваться новыми кроссоверами и внедорожниками

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2025 года интерес к новым кроссоверам и внедорожникам в Татарстане вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена на SUV снизилась на 6,4% и составила 2,9 млн рублей, сообщили в «Авито Авто».

Самыми популярными марками в этом сегменте стали:

Chery;

Haval;

Jetour;

Ваз (Lada);

Geely.

Наибольший рост интереса зафиксирован к бренду Jetour, который вырос в 3 раза.

Лидером среди моделей стал Haval Jolion, за которым следуют Москвич 3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Lada Niva Legend. Примечательно, что наиболее динамично рос интерес к Jetour T2, увеличившись в 32,5 раза.

Напомним, что в январе 2025 года в Татарстане наблюдался резкий рост предложений новых автомобилей — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали данные и выяснили, что интерес пользователей к новым моделям также возрос на 14,7%. Несмотря на увеличение количества предложений, средняя цена на новые автомобили незначительно снизилась.

Анастасия Фартыгина