В Татарстане предложение новых автомобилей увеличилось в 3,3 раза

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2025 года в Татарстане наблюдался резкий рост предложения новых автомобилей — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали данные и подчеркнули, что интерес пользователей к новым моделям также возрос на 14,7%. Несмотря на увеличение предложения, средняя цена на новые автомобили незначительно снизилась.

Наиболее популярными марками среди пользователей в январе 2025 года стали ВАЗ (Lada), Chery, Haval, Geely и Changan. Особенно заметный рост интереса наблюдается к автомобилям марки Haval.

В топе по доле интереса среди моделей лидирует ВАЗ (Lada) Granta с показателем 10,2%, за ней следуют Vesta и Chery Tiggo 7 Pro Max. Haval Jolion занимает четвертое место, а «Москвич 3» замыкает пятерку лидеров.

Рост интереса к новым автомобилям объясняется их улучшенными характеристиками и технологичностью, а также незначительной разницей в цене по сравнению с подержанными автомобилями. Пользователи платформы могут воспользоваться новым преимуществом — фиксированием условий покупки, что дает дополнительную уверенность при выборе автомобиля. Как заявил Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито», такие предложения позволяют покупателям сохранять параметры сделки в течение 48 часов.

Напомним, что в 2024 году в Татарстане наблюдался значительный рост интереса к проверке истории китайских автомобилей. По данным сервиса онлайн-проверки «Автотека», число запросов увеличилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Анастасия Фартыгина