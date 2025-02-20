Хуснуллин потребовал от регионов провести перепись недвижимости для развития строительства

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил главам регионов провести инвентаризацию инфраструктуры и объектов недвижимости, чтобы повысить эффективность работы строительной отрасли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хуснуллин подчеркнул необходимость определить потребность в ремонте, реконструкции и новом строительстве, а также вовлечь в оборот неиспользуемые земельные участки и имущество. Он поручил главам регионов совместно с Росреестром ускорить инвентаризацию всех имеющихся активов.

По словам вице-премьера, цель инвентаризации — увязать перспективы развития населенных пунктов со стратегией развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Напомним, в 2024 году в России ввели более 38 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост наблюдается в сегментах коммерческой и промышленной недвижимости — на 23,6% и 19,9% соответственно. Татарстан стал одним из лидеров по объему ввода нежилых объектов, заняв шестое место среди регионов с показателем 0,31 млн кв. метров.

Анастасия Фартыгина