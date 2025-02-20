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Завтра в Татарстане похолодает до -26 градусов

12:24, 20.02.2025

В отдельных районах республики ожидается туман

Завтра в Татарстане похолодает до -26 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 21 февраля в Татарстане при прояснениях похолодает до -25..-26 градусов. В отдельных районах республики ожидается туман, предупредили в МЧС.

Туман прогнозируется и в Казани. Жителям республики рекомендовали для перехода проезжей части использовать по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.

Напомним, в Татарстане установилась холодная погода, обусловленная влиянием обширного циклона. По данным Гидрометцентра республики, на этой неделе ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.

Галия Гарифуллина

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