Завтра в Татарстане похолодает до -26 градусов
В отдельных районах республики ожидается туман
Ночью и утром 21 февраля в Татарстане при прояснениях похолодает до -25..-26 градусов. В отдельных районах республики ожидается туман, предупредили в МЧС.
Туман прогнозируется и в Казани. Жителям республики рекомендовали для перехода проезжей части использовать по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.
Напомним, в Татарстане установилась холодная погода, обусловленная влиянием обширного циклона. По данным Гидрометцентра республики, на этой неделе ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.
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