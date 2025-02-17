Холодная неделя в Татарстане: Гидрометцентр прогнозирует морозы и небольшой снег

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане установилась холодная погода, обусловленная влиянием обширного циклона. По данным Гидрометцентра Татарстана, после прошедших выходных с обильным снегом и метелями, на этой неделе ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.

В прошедшие выходные дни, 15 и 16 февраля, республика находилась под влиянием холодного атмосферного фронта, который принес с собой снег, местами сильный, метель и сильный ветер. Температура воздуха опускалась до до -11°C днем и до -22°C ночью. Среднесуточная температура оказалась на 2 градуса ниже климатической нормы.

Сегодня, 17 февраля, в отдельных районах сохранился небольшой снег, а температура воздуха в полдень составила до -15° C.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

18 и 19 февраля: облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью и утром температура воздуха опустится до -20° C, при прояснениях до -24° C. Днем ожидается от -9 до -15°C.

20 февраля: под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью и утром до -19°C, на востоке и при прояснениях до -25° C, днем от -7 до -12° C.

21 и 22 февраля ожидается антициклональный характер погоды, без существенных осадков, но с большим разбросом температур. Ночью прогнозируется -до -23° C, на востоке при прояснениях до -27°C, днем от -8 до -13° C.

Рената Валеева