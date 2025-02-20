Факторинговый портфель в Татарстане составил пятую часть от объема ПФО

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в начале 2025 факторинговый портфель составил около 35,3 млрд рублей. Это пятая часть от всего объема ПФО, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

При этом по сравнению с 1 января 2024 года факторинговый портфель в республике уменьшился на 64%. Снижение показателя зафиксировали в 6 из 14 регионов ПФО. В Татарстане оно было самым большим. Для сравнения, в Пензенской области факторинговый портфель уменьшился на 47%, в Оренбургской области — на 23%, в Ульяновской — на 17%, в Самарской — на 2%, а в Кировской — на 1%.

В целом по ПФО показатель сократился на 21% и составил 165 млрд рублей. В России портфель за год вырос на 31% и достиг 2,96 трлн.

Уточняется, что Татарстан по объему факторингового портфеля в России занимает 14 место, а в ПФО — второе. Лидером в округе на 1 января текущего года была Нижегородская область — 52,8 млрд руб. Наименьший показатель среди регионов Приволжского федерального округа зафиксировали в Чувашии (834 млн) и в Марий Эл (279 млн).



Елизавета Пуншева