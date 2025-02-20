Услуги по погребению в Казани подорожали до 9,1 тыс. рублей
В Казани утвердили стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Они подорожали до 9,1 тыс. рублей. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана опубликовано на сайте мэрии города.
Стоимость услуг по погребению в гробу составила:
- оформление документов, необходимых для погребения, — 0 рублей;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, — 2,9 тыс. рублей;
- перевозка тела умершего на кладбище — 2 тыс. рублей;
- рытье могилы и захоронение — 4,1 тыс. рублей.
На услуги по погребению с облачением определены следующие цены:
- оформление документов, необходимых для погребения, — 0 рублей;
- облачение тела — 1,7 тыс. рублей;
- предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения, — 805 рублей;
- перевозка тела умершего на кладбище — 2 тыс. рублей;
- рытье могилы и захоронение — 4,5 тыс. рублей.
В обоих случаях общая сумма составит 9,1 тыс. рублей. Годом ранее стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, была равна 8,3 тыс. рублей.
Естественная убыль населения Татарстана в ноябре 2024 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. В период с января по ноябрь 2024 года убыль составила 9,2 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 5,7 тысячи.
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