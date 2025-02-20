На время чемпионата России по лыжным гонкам в Казани ограничат движение по Ново-Давликеевской улице
Она будет перекрыта с 28 февраля по 9 марта
На время Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани ограничат парковку и движение по Ново-Давликеевской улице (въезд и выезд в спортивный центр «Динамо»). Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничение будет действовать с 6 утра 28 февраля до 6 вечера 9 марта. В течение этого периода автомобили смогут проезжать только по специальным пропускам.
Напомним, 25 февраля для съемок фильма «Айда» в Казани могут ограничить движение на центральных улицах. Это коснется следующих участков:
- ул.Кремлевская, на участке от ул.Университетской до пл.1 Мая;
- ул.Чернышевского, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Дзержинского;
- ул.Джалиля, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Дзержинского;
- ул.Кави Наджми, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Дзержинского;
- ул.Астрономическая, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Кремлевской;
- ул.Лобачевского, на участке от ул.Кремлевской до ул.Дзержинского;
- ул.Университетская, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Кремлевской;
- ул.Профессора Нужина, на участке от ул.Пушкина до ул.Кремлевской.
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