Александр Шадриков: из-за недостатка снега в Татарстане возможен низкий уровень Волги

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день снежный покров в Татарстане ниже уровня нормы. В связи с этим ожидается низкий уровень воды на Волге, заявил на заседании о реализации в республике нацпроектов «Экология» и «Экологическое благополучие» фракции фракции «Единая Россия» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Напомним, республика опасается нового обмеления Волги и Камы: в 2025 году боковые притоки рек в весеннее половодье много воды не дадут, считают эксперты. На Нижней Волге наблюдают катастрофическое снижение поголовья ценных пород рыбы.

Александр Шадриков настаивает на том, что нужно создать единое управление всем Волжско-Камским каскадом.

— Чтобы единое начало было не в подчинении отдельных субъектов, чтобы можно было из единой точки регулировать и координировать баланс воды. Это не обязательно должна быть Казань. Но нужно выйти с предложением и принять такое решение. Принимать решения должен единый центр управления ВКК, — объясняет он.

Галия Гарифуллина