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В Госдуме поддержали запрет дистанционного образования для врачей

08:45, 20.02.2025
В Госдуме поддержали запрет дистанционного образования для врачей
Фото: Мария Зверева

Профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, которая предусматривает полный запрет дистанционного образования для врачей и фармацевтов. Ограничения касаются колледжей и университетов, а также получения дополнительного профессионального образования, передает ТАСС.

Поправку подготовила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

— Реализация профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается, — говорится в ней.

Напомним, в Госдуме также планируют обсудить введение обязательного тестирования на знание русского языка для медицинских работников с иностранным гражданством. В топ регионов-лидеров по трудоустройству врачей и медсестер из-за рубежа попал и Татарстан.

Галия Гарифуллина

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