Татарстан попал в топ регионов-лидеров по трудоустройству иностранных врачей и медсестер

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В Госдуме планируют обсудить введение обязательного тестирования на знание русского языка для медицинских работников с иностранным гражданством. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Необходимо ли вводить обязательное тестирование медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка? Данный вопрос обсудим на ближайшем заседании Комитета по охране здоровья, — заявил Леонов.

По данным Минздрава, в России работает менее 1% иностранных медицинских специалистов от общего числа медиков. Лидерами по трудоустройству иностранных врачей и медсестер являются Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Татарстан, Санкт-Петербург и Москва.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сергей Леонов отметил, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может быть полезным для развития российской медицины, так как они могут привносить новые методы лечения и технологии. Однако, по его мнению, тех, кто не владеет русским языком, необходимо отсеивать на этапе трудоустройства и при необходимости обучать за их счет.

— Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны, — подчеркнул Леонов.

В Госдуме также обсудят законопроект, который вводит запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования.

Рената Валеева