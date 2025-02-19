Полицейские обнаружили нелегальных мигрантов в автосервисе Казани

Фото: Ирина Плотникова

Полиция провела рейд в одном из автосервисов Казани, в ходе которого задержали семь нелегальных мигрантов, нарушивших миграционное законодательство России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В отношении задержанных составлены административные дела за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. Суд оштрафовал каждого на 2 тыс. рублей. Одного мигранта ждет принудительное выдворение из России, а еще один обязан самостоятельно покинуть страну под контролем властей.

Напомним, что в Татарстане в реестре контролируемых лиц (РКЛ), который включает в себя данные о незаконно находящихся в России иностранцах, насчитывается 6 тыс. человек. Об этом сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по республике Антон Губачев.

Анастасия Фартыгина