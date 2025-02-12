В Татарстане находятся не менее 6 тыс. незаконных мигрантов

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в реестре контролируемых лиц (РКЛ), который включает в себя данные о незаконно находящихся в России иностранцах, насчитывается 6 тыс. человек. Об этом сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по республике Антон Губачев на пресс-конференции, посвященной изменениям в законодательстве в сфере миграции.

— В РКЛ находятся 6 тыс. человек. Но этот список формируется каждые четыре часа. <...> Он должен окончательно сформироваться до 5 мая, дали три месяца. [Пока] он очень «сырой», — заявил спикер.

Напомним, РКЛ в России начал действовать с 5 февраля. Лицо, данные которого внесены в этот документ, не сможет открывать бизнес, покупать недвижимость, управлять транспортом или менять место жительства без согласования с миграционными органами.

Согласно нововведениям, полиция и миграционные службы будут выявлять незаконных иностранцев, которые затем получат два варианта действий: покинуть страну в установленный срок или легализовать свое пребывание. В случае неисполнения мигранты могут столкнуться с принудительной депортацией.

Галия Гарифуллина