Источник: «Рубин» интересуется уругвайским защитником Брасилем

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» интересуется возможностью подписания уругвайского защитника Мауро Брасиля. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, казанский клуб интересуется услугами Брасиля. 25-летний футболист находится в статусе свободного агента. В случае подписания игрок достанется «Рубину» бесплатным трансфером.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последним клубом Брасиля был чилийский «Кобресаль». Защитник покинул команду 1 января этого года после завершения контракта.

Зимнее трансферное окно в России закрывается 20 февраля. После этого «Рубин» не сможет подписать Брасиля из-за тонкостей расставания игрока с «Кобресалем». На футболиста также претендует молдавский «Шериф». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Брасиля в 1 млн евро.

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что казанский клуб может остаться без новичков в зимнее трансферное окно.

Зульфат Шафигуллин