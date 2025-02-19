Источник: «Рубин» интересуется уругвайским защитником Брасилем
«Рубин» интересуется возможностью подписания уругвайского защитника Мауро Брасиля. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, казанский клуб интересуется услугами Брасиля. 25-летний футболист находится в статусе свободного агента. В случае подписания игрок достанется «Рубину» бесплатным трансфером.
Последним клубом Брасиля был чилийский «Кобресаль». Защитник покинул команду 1 января этого года после завершения контракта.
Зимнее трансферное окно в России закрывается 20 февраля. После этого «Рубин» не сможет подписать Брасиля из-за тонкостей расставания игрока с «Кобресалем». На футболиста также претендует молдавский «Шериф». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Брасиля в 1 млн евро.
Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что казанский клуб может остаться без новичков в зимнее трансферное окно.
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