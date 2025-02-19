«Рубин» может остаться без новичков в зимнее трансферное окно

Гендиректор клуба Айбатов объяснил причины отсутствия трансферов

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» может остаться без новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Айбатов.

По словам функционера, у «Рубина» пока нет вариантов, подходящих под требования главного тренера и спортивного директора команды.

— Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то, — сказал Айбатов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущее зимнее трансферное окно «Рубин» пока не подписал ни одного новичка. При этом клуб расстался с полузащитниками Даниилом Кузнецовым, Александром Ломовицким и Умарали Рахмоналиевым, а также форвардом Джоэлем Фамейе. Первые трое ушли в аренду, а ганского нападающего продали в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

Зимнее трансферное окно в России заканчивается 20 февраля. После этого клубы не смогут совершить трансфер игрока до лета.

Зульфат Шафигуллин