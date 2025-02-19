Эксперт ГК «А101»: снижение объемов строительства и импортозамещение могут привести к стабилизации цен на стройматериалы

Фото: предоставлено ГК А101

По словам директора по закупкам ГК «А101» Елены Леликовой, в 2024 году на рынке произошла смена тренда. Если ранее стоимость стройматериалов увеличивалась до 50% в год, то сейчас по ряду позиций даже наблюдается снижение цен. Например, кладочные материалы стали дешевле на 10%. В целом же эксперт констатирует значительное замедление прежнего роста: так, отделочные и инженерные материалы подорожали в прошлом году всего на 5—10%. Леликова во многом связывает это с общим падением темпов строительства и предполагает, что данная тенденция продолжится и в 2025-м. Окончательно же точки над «и» будут расставлены с началом высокого строительного сезона.

Впрочем, помимо общей ситуации на рынке недвижимости, на уровень цен оказывают влияние и другие факторы: в том числе сезонные колебания и общий дефицит на некоторые позиции. К примеру, стоимость утеплителей и нерудных материалов, таких как песок, может варьироваться на 30% в течение года.



— Мы, как и другие застройщики, принимаем меры для того, чтобы нивелировать эти «качели», — отмечает Елена Леликова. — Так, чтобы не пострадать от вполне предсказуемого подорожания утеплителей к началу активного строительства, ГК «А101» в феврале-марте 2024 года произвела крупные авансовые платежи поставщикам. В результате годовой прирост стоимости для нас составил 10% вместо ожидаемых 30%.

Влияние на цены оказывали и прошлогоднее падение курса рубля, и подорожавшая из-за геополитической ситуации логистика. Эксперт отмечает, что стоимость доставки из Европы бьет все рекорды — за последнее время она выросла на треть. Купировать эти негативные факторы помогает импортозамещение.

— С момента введения санкций компания нашла альтернативу европейским поставщикам, и теперь 98% стройматериалов поступает к нам из России или союзных государств. Те же керамограниты, ранее закупаемые в Италии и Испании, теперь мы приобретаем в нашей стране, а также в Беларуси, Азербайджане и Индии. Новые рынки предлагают широкий ассортимент форматов и палитр, что способствует увеличению конкуренции среди производителей и поставщиков, создавая возможности для заключения выгодных соглашений, — рассказывает Леликова. — Анализ цен на отделочные материалы за 2024 год показал средний рост стоимости керамогранитов и напольных покрытий на 13—15%. Краски подорожали несколько меньше — на 5—7%. Учитывая инфляцию, можно сказать, что общий уровень остался прежним.

При этом продукция из Китая, Азербайджана и Индии по своим качественным характеристикам ничуть не уступает товарам «Made in EU». Более того, именно в Китае в последние годы и производилась почти вся «европейская» сантехника, запорно-регулирующая арматура и насосное оборудование. Ранее они продавались под западными брендами, но теперь производители открыто предлагают их от имени завода-изготовителя. Некоторые номенклатурные позиции идентичны на все 100% — изменился лишь «лейбл».

— Другое дело, что на одной и той же китайской фабрике могут производить товары совершенно разного качества: от настоящего «европейского» до «ширпотребного». Но это прежде всего вопрос контроля, — поясняет эксперт. — Например, мы самостоятельно следим за процессом производства холодильного и вентиляционного оборудования, горелочных устройств. Наши сотрудники выезжают на фабрики, лично формируют технические задания и контролируют соблюдение всех стандартов качества. Менее сложные технически вещи: запорно-регулирующая арматура, насосные группы, трубы и шипы, — находятся в зоне ответственности наших поставщиков и дистрибьюторов, которые так же, как и мы, «держат руку на пульсе» у производителей.

В процессе перенастройки цепочек поставок пришлось решать и ряд других вопросов из областей валютных расчетов, логистики и разрешительной документации. Но овчинка, как говорится, стоила выделки. Так что в итоге процессы доставки были оптимизированы, и ее время сократилось до полутора-двух месяцев. Дилеры китайских производителей также исправили ошибки и перевыпустили необходимые сертификаты, соответствующие внутренним российским стандартам: и ГОСТ, и СНИП.