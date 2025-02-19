H&M заявил об отсутствии планов возвращаться в Россию

Фото: Максим Платонов

Шведский ретейлер одежды H&M заявил, что не планирует возобновлять работу в России. Об этом представитель пресс-службы компании сообщил РИА «Новости».

— В ответ на ваши вопросы могу сказать только, что на данный момент у нас нет планов по возобновлению работы в стране, — сказал он.

Компания H&M работала на российском рынке с 2009 года. В середине июля 2022 года она заявила об уходе из страны. Ретейлер временно возобновил работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года.

Елизавета Пуншева